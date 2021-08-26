7,4 млн на ремонт дорог в поселках Баку Распоряжение президента
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку".
Как передает АзерТАдж, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханов, Бильгя и Рамана Сабунчинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,4 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, Кабинету Министров Азербайджанской Республики - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.