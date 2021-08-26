Путин созвал Совбез из-за событий в Афганистане
Президент РФ Владимир Путин обсудил на очередном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны события в Афганистане.
"Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу вопросов, в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении", - сказал Путин, его слова приводит ТАСС.