Будет работа у героев Карабаха

Число работодателей, присоединившихся к «Марафону занятости» и тем самым поддержавших возможность трудоустройства членов семей шехидов, а также ветеранов, получивших ранения в Отечественной войне, достигло 443 человека.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, из числа работодателей, участвующих в марафоне, инициированном Министерством труда и социальной защиты населения, 226 человек представляют государственные, 217 человек - частные предприятия.

Ими в марафоне заявлено о 2003 вакансиях. Число обеспеченных работой по этим вакансиям достигло 543 человек, из которых 439 - ветераны, 104 – члены семей шехидов. В настоящее время продолжается процесс выдачи направлений на работу по вакансиям.

Зайдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu, желающие присоединиться к марафону работодатели могут заявить о своих вакансиях, а находящиеся в поисках работы члены семей шехидов и ветераны Отечественной войны - оставить свои данные.