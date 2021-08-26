Президент Узбекистана рассказал об обещании талибов

Лидеры движения «Талибан» обещали, что ни одна пуля не полетит в сторону Узбекистана, это обещание они держат, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев.

«Если смотрели по телевизору, их руководитель в Дохе, господин Барадар также высказывался, обещал, что в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля. Из-за того, что он держит слово, естественно, что мы будем разговаривать с ними», – сказал Мирзиеев в ходе поездки в Навоийскую область.

Мирзиёев отметил, что власти Узбекистана начали разговор с «Талибаном» два года назад. «Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт», – отметил президент Узбекистана.

«Мне нужны мир и спокойствие народа, я буду говорить с кем угодно. Если будет какой-либо фактор, который может оказать влияние на мир нашего народа, спокойствие родного Узбекистана, я буду разговаривать вне зависимости от того, кто это», – добавил Мирзиёев, передает РИА Новости.