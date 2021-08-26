Свидетели дают показания против «могильщика Баку»: «Из 6 миллионов выделенных средств я вернул 900 тысяч манатов»

Напомним, именно в период нахождения З.Султанова на посту главного охранника уникального архитектурного наследия Баку олигархи уничтожили сотни непревзойденных памятников эпохи первого нефтяного бума – украшавшие старый Баку красивейшие архитектурные здания. На месте стертого с лица земли великолепия появились безвкусные бетонно-стеклянные страшилки. Это историческое преступление в том числе и на совести Закира Султанова, о чем haqqin.az писал в годы большой стройки. Жаль, что З.Султанов не понес соответствующего наказания именно за совершение своего главного преступления перед современным и будущими поколениями.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова, получившего прозвище «могильщик старого Баку». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева были заслушаны показания свидетеля Шамхала Агаширинова.

В своих показаниях Шамхал Агаширинов отметил, что является главой компании «Пирамида» и благодаря содействию Закира Султанова его компания побеждала на тендерах.

«Нас искусственно объявляли победителем тендеров, и мы возвращали часть перечисленных на наш счет денег. После победы в одном из тендеров мы получили 6 миллионов манатов, из которых 900 тысяч я вернул обратно», - сказал Агаширинов.

В свою очередь, Закир Султанов заявил, что Агаширинов фактически был его партнером, а указанная им сумма была потрачена на покупку оборудования для Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Отметим, что Закир Султанов был задержан по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на защиту и реконструкцию культурных и исторических памятников.

Напомним, что ранее к 8 годам тюрьмы был приговорен замминистра культуры Рафик Байрамов, которого признали виновным в коррупции. В своих показаниях в ходе следствия Байрамов открыто заявил, что все собираемые деньги он передавал министру Абульфазу Гараеву. Министр же передавал своему заму 15-20 процентов от собранной суммы.