В Турции показали новые снайперские винтовки и пулеметы

Турецкая оборонная компания Kalekalıp совершенствует снайперские винтовки и пулеметы. Генеральный директор компании Селим Эрол в беседе с агентством «Анадолу» рассказал о свойствах трех новых видов легкого вооружения.

По его словам, выдвижная снайперская винтовка KSR50 имеет прицельную дальность стрельбы 1 500 метров. Калибр пуль винтовки составляет 12,7 миллиметра. В ходе испытаний было произведено 2 500 выстрелов и как минимум 7-10 пуль должны были поразить цель с расстояния 1 500 метров. Винтовка успешно прошла испытания, выпустив ровно 10 пуль с указанного расстояния

Что касается полуавтоматической снайперской винтовки KMR762, то ее калибр составляет 7,62 миллиметра, продолжил Эрол.

По его словам, предыдущая версия этой винтовки имела прицельную дальность стрельбы 600 метров, а в ее усовершенствованной версии этот показатель доведен до 800 метров.

Третий новый вид вооружения, представленный на выставке, - легкий пулемет KMG556 V2.

Глава компании отметил, что предыдущая версия пулемета, которая находилась на стадии тестирования и квалификации, весила 7,8 килограмма.

«Благодаря повторному проектированию и разработке нам удалось снизить его вес до 5,9 килограмма. Это не сказалось на характеристиках оружия. Пулемет способен производить 900-1000 выстрелов в минуту с патронами калибра 5,56 миллиметра», - добавил Эрол.