Отдел международной информации и политики 15:48

Как сообщал ранее haqqin.az, в Израиле, первым в мире стремительно вакцинировавшем большую часть своего населения и уже праздновавшем победу, снова всплеск пандемии. Началось вакцинирование населения третьей дозой прививки, снижен и возраст для этого — до 30 лет. Ответственный за борьбу с коронавирусом в Израиле профессор Салман Зарка с горечью признает: «Декларация о выигранной войне с Covid-19 была преждевременной». По его мнению, страна должна готовиться к пятой волне пандемии.

Анализируя ухудшающуюся ситуацию четвертой волны, опытный эксперт признал, что государство приняло ненадлежащую стратегию борьбы с коронавирусом, не использовало периода значительного спада количества заражений, чтобы заинтересовать невакцинированных сделать прививку. Он вспомнил и о других ошибках, сказав, что вариант Delta «застал врасплох» Израиль. - Мы наделали немного ошибок, когда думали, что выиграли войну. Теперь мы понимаем, что это была только битва, а война все еще продолжается. Мы должны все еще разъяснять и убеждать людей вакцинироваться, - отметил специалист в разговоре с порталом timesofisrael.com. Несмотря на тысячи новых заражений ежедневно, Зарка решительно высказался против локдауна и за празднование в семейном кругу приближающегося праздника Рош-ха-Шана. Он в этом году выпадает на 6-8 сентября. Профессор сказал, что хоть скопления людей приводят к новым случаям инфекции, это неизбежная часть сосуществования с коронавирусом, которое будет требовать долгих периодов повторяющихся вакцинаций, ношения защитных масок и необходимости избегать толпы. При этом Салман Зарка категоричен в оценках перспектив: - Covid-19 с нами, и с нами он останется. Возможно, мы будем вынуждены носить маски многие месяцы и даже годы. В интервью он пришел к выводу, что «этот вирус изменил мир».

Как известно, Израиль снискал славу мирового лидера в деле вакцинации, потому что первым приступил к кампании прививок и сделал ее весьма обширной. Однако когда страна вернулась к нормальной жизни еще ранней весной и появились утверждения, что мог быть достигнут заветный коллективный иммунитет, старания по вовлечению в вакцинацию оставшихся вне ее граждан ослабли. Хотя в июне началась вакцинация подростков, но тогда этому не сопутствовала новая разъяснительная кампания. Сейчас в этой более чем 9-миллионной стране все еще около миллиона невакцинированных, в том числе 140 тысяч из наиболее подверженной риску группы населения - старше 50 лет. В дополнение к этому на волне оптимистической расслабленности Израиль закрыл некоторые антивирусные программы, в том числе весьма эффективную - защиты пенсионеров из домов по уходу под названием Magen Awot. - Два месяца назад, когда мы праздновали победу над вирусом и вернулись к нормальной жизни, мы закрыли некоторые программы и считали, что уже выиграли войну, - напомнил С. Зарка. - Мы перестали объяснять и стараться убедить невакцинированных привиться. А теперь, когда начались Delta и четвертая волна, мы снова занимаемся тем же самым. Профессор отметил однако, что, допуская ошибки, Израиль, как и другие страны, не имел достаточных данных. - Это новый вирус, и ежедневно мы не можем знать, что будет дальше. На основании нашего прежнего знания о вирусологии мы считали, что Covid-19 будет вести себя, как грипп или другие вирусы, но, к сожалению, Delta застал нас врасплох и быстро распространился. По мнению специалиста, нужно воздержаться от радужных ожиданий, ибо возврат в обозримом будущем к нормальному и привычному, допандемическому образу жизни, нереалистичен. Вместо этого израильтяне должны принять то, что страна и дальше будет реагировать на изменяющуюся пандемическую ситуацию путем введения разного уровня ограничений и чередования их с послаблениями. Зарка считает, что нынешняя кампания прививок третьей дозой - самая интенсивная в мире. Дополнительную дозу вакцины в Израиле получили уже почти 1,5 миллиона человек. И по ранее полученным данным, она заметно увеличивает уровень антител. Сейчас в Израиле третью дозу могут получить люди в возрасте старше 40 лет, а в случае работников сферы здравоохранениия и некоторых других отраслей - и моложе. Известно, что третий укол препарата получили две трети израильтян старше 90 лет, а также 71 процент в возрасте 80-89 лет и 76 процентов в возрасте 70-79 лет. По мнению Зарки, дополнительная, третья доза теперь становится частью жизни. - Мы должны брать во внимание волны пандемии с новыми вариантами коронавируса - такими, как штамм из Южной Америки. Дело выглядит так, что из-за ослабления вакцины и уровня антител нам понадобится новое вакцинирование каждые несколько месяцев — может быть, раз в год, а может быть, каждые 5-6 месяцев, - сказал профессор.