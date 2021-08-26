Вакцину-томат от COVID-19 решили создать в Узбекистане

Ученые в Узбекистане проводят испытания съедобной трансгенной вакцины-томата против коронавируса COVID-19, уже есть положительные результаты, сообщил представитель Академии наук республики.

«Эксперимент показал, что S-белок коронавируса, синтезированный в помидоре, попадает в кишечник и пробуждает иммунную систему. Произведенные антитела будут бороться с патогеном», – передает РИА Новости слова представителя академии.

Он уточнил, что соответствующие исследования проводятся в Центре геномики и биоинформатики Академии наук, завершить их планируется до конца этого года.

«Очень дешево производить такие вакцины в растениях. Причем это безопасный и безвредный продукт, и такая «съедобная» вакцинация очень кстати для детей», – добавили в академии.