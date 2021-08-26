«В результате успешных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, было установлено, что в городской поликлинике, расположенной в поселке Бакиханова Сабунчинского района, за деньги осуществляется размещение информации о некоторых гражданах в системе электронной регистрации "e-TƏBIB" без участия граждан в процессе вакцинации, тем самым указанным лицам выдаются поддельные паспорта COVID-19. В ходе операции, проводимой сотрудниками 25-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции столицы, по подозрению в осуществлении этой незаконной деятельности были задержаны жительница столицы С.Гасанова, участковый врач той же поликлиники Р.Алиева и врач-терапевт указанного медицинского учреждения Г.Медетзаде.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел еще раз обращаются к гражданам с просьбой сообщать о случаях выдачи поддельных документов в связи с проведением вакцинации против коронавируса на call-центры 102, 961, «горячую линию» 161, а также на страницы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел в социальных сетях».