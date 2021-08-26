Баку представил Еревану сведения о нападении на пограничника

Переговоры об открытии участков трассы Горис - Кафан пока результатов не дали. По данным Службы национальной безопасности Армении, переговоры с азербайджанской стороной ведутся при участии российских пограничников, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, Госпогранслужба Азербайджана передала армянской стороне данные о нападении на азербайджанского пограничника у одного из погранпостов на указанной трассе. После этого СНБ Армении начала оперативно-розыскные мероприятия для проверки этих сведений.

По данным армянского источника, переговоры сторон проходят крайне эмоционально.

Следственные органы сторон проведут совместное расследование инцидента 25 августа, когда был ранен азербайджанский пограничник, после чего можно будет говорить о разблокировании дороги, так считает армянская сторона.