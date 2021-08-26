Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:38

Правительственные силы Сомали оставили в четверг, 26 августа, города Бадвейн и Амара, которые были немедленно заняты боевиками террористической группировки «Аш-Шабаб». Бои за эти города велись между правительственными силами и боевиками с 24 августа. С тех пор они несколько раз переходил из рук в руки. А ведь только недавно президент Нигерии Мохаммаду Бухари в своей статье для Financial Times предупредил, что уход США из Афганистана не означает, что война с терроризмом завершается. Угроза просто переместилась на новый фронт — в Африку. Так оно и случилось: Черный континент полыхает от действий «Боко Харам» в Нигерии и Сахельском регионе, «Аш-Шабаб» в Сомали и растущего повстанческого движения в Мозамбике.

В минувший вторник Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) нанесло авиаудар по боевикам в целях остановить их наступление. Сомалийские власти бодро отрапортовали, что в результате воздушного удара и последовавшего затем боя были ликвидированы 90 боевиков. Как оказалось – «Аш-Шабаб» эти потери перенесла легко и все же взяла два города, к которым стремилась. Возникшая в 2004 году группировка переживает сейчас второе рождение. К 2010 году она контролировала обширные территории страны и даже столицу Могадишо, однако летом 2011 года была вынуждена их оставить и перейти к классической партизанской войне. Численность ее боевиков составляет примерно семь тысяч человек, но, как оказалось, этого вполне достаточно для достижения военных успехов. Тем более что государства Сомали в привычном для нас понимании этого термина попросту не существует. Есть набор территорий, контролируемых теми или иными группировками, которые ожесточенно грызутся между собой за доступ к ресурсам. В Африке, имея оружие и умея воевать, никто и никогда не оставался голодным. А если к этому приложить подобие дисциплины и некую идеологию – группировка становится устойчивой и процветающей. Утомленный Афганистаном Запад предпочитает слишком активно здесь не действовать, нанимая для борьбы с «Аш-Шабаб» контингенты регулярных армий Кении и Эфиопии, с которыми группировка тоже воюет, периодически совершая террористические вылазки на территорию этих стран.