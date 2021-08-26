Люк Коффи: Единственный путь выхода в Афганистан и Центральную Азию - это Гянджинский коридор

Директор Центра международных исследований фонда Heritage Foundation Люк Коффи на фоне происходящих в Афганистане событий отметил важность Азербайджана и Гянджинского коридора в связи с выходом НАТО и США из Афганистана.

В публикации в своем Twitter Люк Коффи заявил, что единственным стратегически важным воздушным коридором для выхода в Афганистан и Центрально-Азиатский регион в обход России и Ирана является Азербайджан и Гянджинский коридор.

"У НАТО был только один выбор для вывода двух гигантских грузовых самолетов C–17 в обход воздушного пространства России и Ирана: Азербайджан и Гянджинский коридор (одно из наиболее стратегических мест на евразийском пространстве)", — написал Л. Коффи.