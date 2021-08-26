Люк Коффи: Единственный путь выхода в Афганистан и Центральную Азию - это Гянджинский коридор
Директор Центра международных исследований фонда Heritage Foundation Люк Коффи на фоне происходящих в Афганистане событий отметил важность Азербайджана и Гянджинского коридора в связи с выходом НАТО и США из Афганистана.
В публикации в своем Twitter Люк Коффи заявил, что единственным стратегически важным воздушным коридором для выхода в Афганистан и Центрально-Азиатский регион в обход России и Ирана является Азербайджан и Гянджинский коридор.
"У НАТО был только один выбор для вывода двух гигантских грузовых самолетов C–17 в обход воздушного пространства России и Ирана: Азербайджан и Гянджинский коридор (одно из наиболее стратегических мест на евразийском пространстве)", — написал Л. Коффи.
In order for these two NATO C-17s to bypass Russian and Iranian airspace there was only ONE option: Azerbaijan and the Ganja Gap. (One of the most strategic locations on the Eurasian landmass.) pic.twitter.com/dEbSxUxbT9— Luke Coffey (@LukeDCoffey) August 26, 2021