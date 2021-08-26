Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 16:57

Европейский суд по правам человека обратился к Польше и Латвии с просьбой оказать помощь десяткам афганских и иракских мигрантов, оказавшихся на границе ЕС с Беларусью. Группа мигрантов застряла на границах двух стран ЕС и находится там уже в течение двух недель, но пограничники и силы безопасности Латвии и Польши не позволяют им въехать и подать прошение о предоставлении убежища. По данным суда, 41 иракский курд и 32 афганца обратились к европейскому суду за помощью, чтобы они могли попасть в Латвию или Польшу и попросить там убежище. В среду суд ответил на этот иск, предложив этим двум странам ЕС обеспечить мигрантов «едой, водой, одеждой, предоставить адекватную медицинскую помощь и, если возможно, временное убежище», говорится в заявлении. Вердикт суда, называемый «временное урегулирование», гласит: «Мера будет применяться в течение трех недель с сегодняшнего дня до 15 сентября 2021 года включительно». В своем заключении судьи сослались на Европейскую конвенцию о правах человека. Об этом пишет dw.com.

В то же время суд подтвердил, что ни Польшу, ни Латвию никто не обязывал впускать этих мигрантов и потому они не обязаны принимать их к себе. Как стало известно, десятки нелегалов разбили лагерь прямо на границе Беларуси с Польшей, между линиями размещения белорусских и польских военнослужащих возле польского села Уснаж Горный. Как сообщал haqqin.az, тысячи мигрантов, в основном с Ближнего Востока, в последние месяцы пересекли границу из Беларуси в восточные государства Евросоюза - Латвию, Литву и Польшу. ЕС утверждает, что Беларусь намеренно спровоцировала приток людей в ответ на санкции Евросоюза. В свою очередь, это обвинение Минск категорически отвергает. Польша называет наплыв нелегальных мигрантов с Ближнего Востока «гибридной атакой» на Евросоюз, и власти в Варшаве заявили, что этим мигрантам нельзя разрешать въезд, аргументируя это тем, что они все еще находятся в Беларуси и что именно Минску, а не Европе, следует заняться этим вопросом. Нелегальная переброска людей из стран с «горячими» конфликтами в благополучную Европу давно стала очень прибыльным бизнесом, который можно сравнить с наркотрафиком. Так, недавно пробравшийся иракец рассказал властям в Латвии, что он заплатил в Багдаде тому, кто организует такие «вояжи», 15 тысяч долларов, а затем сел в самолет и долетел до Москвы, а оттуда до Минска. Далее все произошло типично — доехал до границы Беларуси с Латвией и пробрался на территорию этой страны ЕС. Кстати, многие нелегалы, оказавшись в Литве или Латвии, считают, что они попали в Германию. По мнению польского журналиста Тадеуша Гичана, живущего в Лондоне, который расследовал ситуацию, это спецоперация белорусских спецслужб под названием «Шлюзы». Якобы она была разработана КГБ Беларуси при поддержке ФСБ России (интересно, что журналист родился в Минске, а образование получил в Польше).