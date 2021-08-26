Конфронтация ЕС - Беларусь: беженцы или спецоперация «Шлюзы»? наш обзор
Европейский суд по правам человека обратился к Польше и Латвии с просьбой оказать помощь десяткам афганских и иракских мигрантов, оказавшихся на границе ЕС с Беларусью. Группа мигрантов застряла на границах двух стран ЕС и находится там уже в течение двух недель, но пограничники и силы безопасности Латвии и Польши не позволяют им въехать и подать прошение о предоставлении убежища.
По данным суда, 41 иракский курд и 32 афганца обратились к европейскому суду за помощью, чтобы они могли попасть в Латвию или Польшу и попросить там убежище.
В среду суд ответил на этот иск, предложив этим двум странам ЕС обеспечить мигрантов «едой, водой, одеждой, предоставить адекватную медицинскую помощь и, если возможно, временное убежище», говорится в заявлении.
Вердикт суда, называемый «временное урегулирование», гласит: «Мера будет применяться в течение трех недель с сегодняшнего дня до 15 сентября 2021 года включительно». В своем заключении судьи сослались на Европейскую конвенцию о правах человека. Об этом пишет dw.com.
В то же время суд подтвердил, что ни Польшу, ни Латвию никто не обязывал впускать этих мигрантов и потому они не обязаны принимать их к себе.
Как стало известно, десятки нелегалов разбили лагерь прямо на границе Беларуси с Польшей, между линиями размещения белорусских и польских военнослужащих возле польского села Уснаж Горный.
Как сообщал haqqin.az, тысячи мигрантов, в основном с Ближнего Востока, в последние месяцы пересекли границу из Беларуси в восточные государства Евросоюза - Латвию, Литву и Польшу.
ЕС утверждает, что Беларусь намеренно спровоцировала приток людей в ответ на санкции Евросоюза. В свою очередь, это обвинение Минск категорически отвергает.
Польша называет наплыв нелегальных мигрантов с Ближнего Востока «гибридной атакой» на Евросоюз, и власти в Варшаве заявили, что этим мигрантам нельзя разрешать въезд, аргументируя это тем, что они все еще находятся в Беларуси и что именно Минску, а не Европе, следует заняться этим вопросом.
Нелегальная переброска людей из стран с «горячими» конфликтами в благополучную Европу давно стала очень прибыльным бизнесом, который можно сравнить с наркотрафиком. Так, недавно пробравшийся иракец рассказал властям в Латвии, что он заплатил в Багдаде тому, кто организует такие «вояжи», 15 тысяч долларов, а затем сел в самолет и долетел до Москвы, а оттуда до Минска. Далее все произошло типично — доехал до границы Беларуси с Латвией и пробрался на территорию этой страны ЕС. Кстати, многие нелегалы, оказавшись в Литве или Латвии, считают, что они попали в Германию.
По мнению польского журналиста Тадеуша Гичана, живущего в Лондоне, который расследовал ситуацию, это спецоперация белорусских спецслужб под названием «Шлюзы». Якобы она была разработана КГБ Беларуси при поддержке ФСБ России (интересно, что журналист родился в Минске, а образование получил в Польше).
В своей статье на портале waidelotte.org он цитирует А. Лукашенко, который в мае предупреждал Евросоюз: «До сих пор мы сдерживали наркотики и мигрантов. Теперь вам придется сражаться с ними самим». Переброской нелегалов к границе Евросоюза, по его утверждению, занимается организация «Центркурорт», сотрудничающая с иракскими турфирмами. За взнос от 600 до 1000 долларов мигрантам выдается недельная виза на пребывание в Беларуси. Но часть из них по прибытии сразу доставляют на границу с Литвой, Латвией, а теперь и с Польшей. Т. Гичан, сотрудничающий с Европейским центром анализа политики (CEPA), публикует фото, где видны автобусы минобороны Беларуси, на которых мигрантов везут к границе.
Надо отметить, что меры, экстренно принятые властями Латвии, дают результаты: без применения оружия пограничники этой страны возвращают нелегалов на территорию Беларуси. Таким образом, за период с 21 по 23 августа ни один мигрант не пересек границу Латвийской Республики. Всего с 10 августа 645 человек — выходцев из стран Ближнего Востока пытались, но не смогли пробраться на территорию этой страны, в том числе 101 попытка была пресечена в среду. В гуманитарных целях в Латвию впустили 25 человек.
Как бы там ни было, проблема такого трафика через границы остается. Как она разрешится, пока что никто в европейских столицах сказать не может.