Талибы договорились и с таджиками

В движении "Талибан" заявили, что планируют создать временное правительство в Афганистане с участием лидеров всех этнических групп, проживающих в стране, сообщил источник Al Jazeera.

Срок действия временного правительства на данный момент неясен. Талибы намерены привлечь в правительство новые лица, в том числе сыновей таджикских и узбекских племенных лидеров.

Источник талибов также сообщил, что у временного правительства будет "амир-аль-муминин" ("повелитель правоверных" - титул халифов и других мусульманских правителей), который возглавит Исламский Эмират Афганистан.

Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил в поддержку таджиков Афганистана.

«Таджики Афганистана составляют более 46% населения этой страны… Таджики должны занимать достойную позицию в будущем правительстве Афганистана», - говорится в заявлении пресс-службы президента Таджикистана Эмомали Рахмона.