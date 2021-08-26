«За отличие в бою»: Азербайджан представил к награде турецких пилотов

Напомнив о том, что Азербайджан при поддержке Турции вернул свои земли после 30-летней оккупации, Масатлы заявил, что турецкие Воздушные силы в борьбе с террором внутри и за пределами страны, демонстрируя свое преимущество, внушают своим друзьям уверенность, а врагу – страх.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, на церемонии награждения губернатор Амасьи Мустафа Масатлы отметил, что Турция, движимая принципом «Одна нация, два государства», оказала всяческую поддержку для освобождения карабах ских земель от оккупации.

«Еще раз поздравляю Азербайджан с его священной победой, а нашим братьям, отдавшим свои жизни на этом пути, прошу у Аллаха упокоения. От своего имени и от имени народа Амасьи поздравляю наших служащих Воздушных сил, награжденных медалями Азербайджанской Республики «За отличие в бою», желаю им успехов всегда и во всем», - добавил губернатор.

Командующий 5-й базой истребительной авиации в Мерзифоне генерал Мете Куш также поздравил награжденных медалями военных. Вслед за церемонией персонал турецких ВС в составе 11 человек, трое из которых – пилоты, был представлен к наградам.

Напомним, несколько истребителей F-16 ВВС Турции в ходе 44-дневной войны находились в Азербайджане. Эти истребители прибыли до войны для прохождения совместных учений и оставались в Азербайджане после начала войны, во избежание потенциального риска внешней агрессии.