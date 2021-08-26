Отдел международной информации и политики 17:29

Мир пристально следит за происходящим в Афганистане. Haqqin.az также оперативно сообщает о разных аспектах смены власти в этой стране. Помимо противоречивой информации о новых шагах движения "Талибан", часто звучат тревожные, но официально не подтвержденные вести о преследовании женщин, бессудных казнях. Но есть еще одна этническая группа населения, которая уже живет как на пороховой бочке. Ранее на этой неделе, когда пыль начала оседать после стремительного захвата Афганистана талибами, небольшая группа людей собралась у одного из домов в северном городе Мазари-Шариф. Гости прибыли осторожно, по одному или по двое, стараясь избегать внимания. Это были старейшины из уйгурской общины города, а также некоторые члены их семей и другие люди, которые присоединились к ним из разных городов по Skype. Настроение в доме было ужасным. Была только одна тема разговора - бегство.

Мужчина средних лет начал звонить активистам в Турции в поисках помощи. Один из них не ответил. Другой, который взял трубку, сказал, что сделает для них все, что в его силах, но сейчас он пока мало что может. Собравшиеся призвали звонившего человека продолжать попытки, продолжать звонить. Но к исходу дня хороших новостей не было. В конце концов после наступления темноты гости ушли так же осторожно, как и пришли, еще более подавленные, чем прежде. «Сейчас нам некому помочь, - сказал один из уйгуров корреспонденту BBC после встречи. - Мы напуганы... Все напуганы». Как и миллионы других афганцев, уйгуры страны на этой неделе осознали иную реальность, в которой правит "Талибан". Уйгуры опасаются ухудшения условий жизни при талибах. Но они также боятся и другого: большего влияния Китая. В Китае проживает около 12 миллионов уйгуров, сосредоточенных в северо-западной провинции Синьцзян. С 2017 года они и другие мусульманские меньшинства подвергаются государственной кампании массовых задержаний, преследований, принудительного труда и, по некоторым данным, стерилизации, пыток и изнасилований. Китай обычно отрицает все нарушения прав человека в Синьцзяне и заявляет, что его лагеря - это центры профессионального переобучивания, предназначенные для борьбы с экстремизмом. Многие из афганских уйгуров, которых, как считается, насчитывается около 2 тысяч, являются иммигрантами во втором поколении, родители которых бежали из Китая много десятилетий назад, задолго до начала нынешних репрессий. Но в их афганских удостоверениях личности по-прежнему написано «уйгурский» или «китайский беженец», и они опасаются, что, если Китай войдет в вакуум, оставленный в Афганистане Соединенными Штатами, они могут стать мишенью для Пекина.

«Это самый большой страх для уйгуров в Афганистане сейчас», - сказал пятидесятилетний уйгур из Кабула, который поведал, что его семья не покидает свой дом с тех пор, как Талибан пришел к власти. «Мы опасаемся, что талибы помогут Китаю контролировать наши передвижения, или они арестуют нас и передадут Китаю», - сказал он. Все уйгуры в Афганистане, которые говорили с журналистами BBC, сказали, что они фактически спрятались в своих домах с момента, как талибы захватили страну, и лишь изредка общались между собой по телефону. «Теперь мы похожи на живых мертвецов», - сказал другой уйгурский мужчина в Кабуле. «Я слишком напуган, чтобы выйти на улицу». Глава семьи из Мазари-Шарифа описал, как прятался в доме со своей женой, детьми и многочисленными домочадцами. «Вот уже 10 дней сижу дома, наша жизнь остановилась», - сказал он. - «Страшно. Ведь в наших удостоверениях личности ясно написано, что мы уйгуры». Страх уйгуров перед Китаем небезоснователен. Китайское государство в последние годы расширило репрессивные меры против уйгуров за пределы своих границ, используя агрессивную тактику, чтобы заставить людей замолчать или, в некоторых случаях, задерживать их и отправлять обратно в Синьцзян. Данные, опубликованные в июне Уйгурским проектом по правам человека, показывают, что с 1997 года было депортировано, экстрадировано или выдано Китаю не менее 395 уйгуров, хотя реальная цифра может быть намного выше. «Китай вложил значительные средства и установил тесные дипломатические отношения с государствами Центральной Азии, и в результате уйгуры в этих странах становятся мишенью местной полиции и китайских агентов», - сказал Мехмет Тохти, известный уйгурский активист в Канаде. - «Из предыдущих случаев мы знаем, что тесные дипломатические отношения с Китаем приводят к преследованию уйгуров». Потому Китай может рассматривать аналогичную стратегию в контактах с талибами. В некотором смысле, альянс маловероятен - у Талибана есть исторические связи с уйгурскими боевиками, которые, по словам Китая, представляют собой угрозу его безопасности. Но у Талибана также есть история сотрудничества с Китаем, который имеет недлинную сухопутную границу с Афганистаном, и аналитики говорят, что способность сверхдержавы предоставлять технологии и инфраструктуру - и придавать легитимность - новому режиму Талибана, вероятно, превзойдет любую солидарность с уйгурами. «Проект «Один пояс, один путь» дал Китаю большие экономические рычаги воздействия на страны, с которыми он сотрудничает, а взамен там уйгуров делают козлами отпущения», - сказал Брэдли Джардин, аналитик, изучающий экономическое и политическое присутствие Китая за рубежом. - «Талибан будет надеяться на экономические уступки и столь необходимые инвестиции из Китая, а афганские уйгуры могут, грубо говоря, оказаться разменной монетой». В июле Китай пригласил высокопоставленную делегацию Талибана в Тяньцзинь, где министр иностранных дел Ван И сказал, что, по его словам, группа «сыграет важную роль в процессе мира, примирения и восстановления страны». Талибан пообещал, что «никому не позволит использовать афганскую землю против Китая». Уйгуры в Афганистане знают об этой встрече - новости о растущих дипломатических отношениях быстро распространились по уйгурским общинам по всей стране. Они знают также о недавней истории Китая преследований уйгуров за границей.