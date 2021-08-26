В Азербайджане все больше больных и умерших от коронавируса

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4 203 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 1 724 пациента вылечились, 35 человек скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 409 745 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 354 864 человека выздоровели, 5 469 пациентов клиник скончались. Лечение 49 412 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.