Закир Гасанов соболезнует Казахстану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, в соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели военнослужащих и большом количестве раненых в результате взрыва близ города Тараз братской Республики Казахстан.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым»

.