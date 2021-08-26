Отдел международной информации и политики 17:48

NASA не планирует отказываться от своей цели высадки на Луну, несмотря на недавние препятствия, заявил главный администратор NASA Билл Нельсон на 36-м ежегодном космическом симпозиуме. Недавно программа Artemis по возвращению человечества на поверхность Луны к 2024 году, об этапах которой не раз сообщал haqqin.az, столкнулась с большим количеством преград, связанных с дополнительными задержками и проблемами с производством модуля для посадки на Луну и специальными, лунными скафандрами. Однако несмотря на новые и остающиеся препятствия на пути к этому американское космическое агентство «на всех парах продвигается к Луне», сказал он на симпозиуме, о чем сообщает портал space.com.

Билл Нельсон, однако, отметил, что демонстрация готовой системы посадки человека на Луну задерживается из-за различных проблем и судебных разбирательств. «Скафандры, которые впервые были разработаны нашими коммерческими партнерами, были технически сложными. А COVID-19 вызвал беспрецедентные сбои в цепочке поставок, - сказал Билл Нельсон. - Но вспомните, что сказал президент Джон Ф. Кеннеди», - добавил Нельсон, ссылаясь на речь в 1962 году в Университете Райса, когда Кеннеди объявил: «Мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и заняться другими делами, а не потому, что они легкие, но потому что они трудные». Как бы продолжая эту мысль Кеннеди, шеф NASA сказал участникам симпозиума: «Мы можем делать сложные вещи, - сказал Нельсон. - У нас есть умеющие это делать люди». Недавно Управление генерального инспектора NASA (OIG) обнаружило после обширной следственной проверки, что агентство не достигнет намеченной цели по производству своих скафандров нового поколения, называемых «исследовательским комплектом внекорабельной мобильности» (xEMU), чтобы по графику высадить людей на поверхность Луны к 2024 году. А это та самая амбициозная цель, которую предыдущая президентская администрация поставила для NASA в рамках программы Artemis.

«Текущий график NASA состоит в том, чтобы произвести первые два готовых к полету скафандра xEMU к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается со значительными проблемами в достижении этой цели», - говорится в отчете OIG. В аудите отмечается, что в результате ожидаемых задержек в разработке скафандров «высадка на Луну в конце 2024 года, как в настоящее время планирует NASA, неосуществима». После таких выводов аудита в NASA прекратили все работы над новым посадочным модулем для высадки людей на Луну - Human Landing System (HLS), поскольку агентству грозит федеральный иск от Blue Origin. Иск Blue Origin был подан после того, как компания вместе с коллегами из космической компании Dynetics подала протест в судебные инстанции США. Счетная палата правительства (GAO) сообщила о проблемах, возникших в связи с решением NASA заключить контракт только с компанией SpaceX по созданию модуля для посадки на Луну. Ранее многие ожидали, что национальное космическое агентство выберет для этого контракта две из трех компаний-претендентов. Однако протесты конкурентов Илона Маска были отклонены, поскольку предполагаемые нарушения, связанные с решением NASA, были опровергнуты. После протестов и открытого письма Биллу Нельсону от основателя Blue Origin Джеффа Безоса компания Blue Origin решила подать федеральный иск против агентства за такое решение. Таким образом, кроме судебного иска, из-за которого NASA вынуждено было приостановить сотрудничество с SpaceX в создании лунного посадочного модуля, агентство столкнулось с еще одним серьезным препятствием на пути к достижению своей цели на 2024 год. Кроме того, как отметил Билл Нельсон, все эти серьезные препятствия были осложнены задержками поставок, вызванными продолжающейся пандемией COVID-19.