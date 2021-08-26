В Москве посоветовали Вашингтону извлечь урок из ситуации в Афганистане

США должны извлечь для себя уроки из ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны», – передает его слова РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах», – добавил Лавров.