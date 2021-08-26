Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана на родину

120 азербайджанских миротворцев после выполнения своей миссии в международном аэропорту Кабула вернулись в Баку, сообщили haqqin.az в Минобороны.

Согласно информации, в церемонии встречи миротворцев в Баку приняли участие представители Минобороны и СМИ. Азербайджанские миротворцы, их оружие и военное имущество были переправлены в Анкару воздушным транспортом.

Отметим, что миротворческий контингент Азербайджана был выведен из Афганистана 26 августа.