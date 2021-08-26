Насколько новые штаммы коронавируса опасны для детей?

Нельзя сейчас говорить о том, что новые штаммы коронавирсуной инфекции становятся опаснее для детей, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Вуйнович пояснила, что дети имеют больше рисков заразиться в связи с ослаблением введенных ранее ограничений.

"Если будут какие-то изменения, конечно, мы сообщим всем странам, всем экспертам. Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей. Он просто распространяется на неиммунизированных", - добавила представитель ВОЗ.