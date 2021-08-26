Эрдоган возродил в «сердце Европы» мечеть Султана Сулеймана
Историческая мечеть Башчарши в Сараево - монументальное произведение архитектуры, ставшее свидетелем многочисленных пожаров, войн и разрушений последних пяти веков. Историческая постройка мечети получила очередной удар в период войны 1992-1995 гг. Об этом пишет турецкое «Анадолу».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия мечети Башчарши, восстановленной при поддержке Главного управления религиозных фондов Турции.
После посещения могилы первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича на кладбище «Ковачи», Эрдоган прибыл на площадь Башчарши, которую называют «сердцем» Сараево.
Эрдоган и сопровождающая его делегация совершили пятничную молитву в мечети Башчарши, являющейся одним из памятников архитектуры османского периода в столице Боснии и Герцеговины.
После пятничной молитвы состоялась торжественная церемония открытия отреставрированной мечети.
Глава турецкого государства выразил надежу на то, что мечеть Башчарши будет и далее вносить вклад в духовное развитие Боснии и Герцеговины и всего исламского мира.
Президент напомнил, что мечеть в центре Сараево построили в 1527 году в период правления великого османского правителя Султана Сулеймана-Великолепного при финансовой поддержке местного жителя ходжи Ховаджи Дурака. «Это монументальное произведение на протяжении веков было свидетелем пожаров, войн и разрушений. Во время войны 1992–1995 гг серьезный ущерб был причинен куполу мечети, минарету, фасаду и внутренней части постройки»,- сказал Эрдоган.
Президент отметил, что после войны был проведен небольшой ремонт, чтобы верующие могли хоть как-то совершать религиозные обряды. «Турция активизировала усилия по восстановлению мечети шесть лет назад - с тем, чтобы символ Сараево вновь достиг былого величия. Реставрационные работы начались в 2017 году», - сказал Эрдоган.
По завершению своего выступления глава турецкого государства разрезал красную ленту.