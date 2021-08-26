Разбился шестой российский самолет за август!
Самолет Су-24 разбился под Пермью, летчики катапультировались. Об этом сообщает Минобороны России.
За последний месяц с российскими самолетами произошло шесть катастроф, подсчитал канал «Военный обозреватель» в Telegram.
«По уже какой-то дурной традиции, август (и июль) выдается горячим во всех смыслах. Этот год не стал исключением, особенно на аварии с самолетами», — говорится в публикации. «В результате этих аварий погибло 9 летчиков, в том числе два Героя России», — пишет канал.