300 немцев, как 300 спартанцев в Афганистане
300 немцев, как 300 спартанцев останутся в Афганистане…
Именно эта историческая параллель с храбрыми спартанцами из легендарного фильма Зака Снайдера напрашивается после сегодняшнего заявления МИД Германии. «После завершения операции по эвакуации, в Афганистане останется около 300 граждан Германии, информация о каждом из них есть у МИД страны», сообщил 27 августа представитель германского внешнеполитического ведомства.
300 немцев остаются в Афганистане на добровольных началах.