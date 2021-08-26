Лукашенко упразднил Союз журналистов

Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

"Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, - сообщает БАЖ в пятницу в своем Telegram-канале. - Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ признаны не имеющими важности, а представитель ответчика "неправильно понимает закон".

Таким образом, в Беларуси упразднена общественная коалиция независимых изданий, которая действовала с 1995 года.