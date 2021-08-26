Российский газопровод «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, обещает войти в историю как самый труднореализуемый проект. Строительство магистрали планировали завершить в 2019 году, но санкции США замедлили проект. Наконец, после долгих мытарств полное завершение строительства запланировали на следующий месяц. Сварить последние трубы сегодня ничто не мешает, но насчет ввода газопровода в эксплуатацию этого не скажешь.

Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Еврокомиссия объявила о своем плане внести поправки. Но еврорегулятор категоричен - проект не успели достроить к указанному сроку, поэтому он подпадает под действие нормативов. А входящий в территорию ЕС трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его часть на территории союза должна принадлежать сторонней компании.

По большому счету его может постигнуть судьба печально ушедшего в историю другого российского проекта - «Южный поток». Оператор газопровода «Северный поток - 2», конечно, не будет сидеть сложа руки, но вопрос действительно серьезен. На кону вложенные в проект миллиарды долларов, сотни километров труб из высокопрочной стали на дне Балтики, престиж России и ее «Газпрома». Оператор по-прежнему не согласен с такой позицией и вскоре сообщит о дальнейших действиях. А пока он ожидает сертификацию в качестве независимого оператора по законодательству Германии (тонкости европейской юриспруденции), чтобы газопровод можно было загрузить более чем на 50%. Здесь считают, что отклонение заявки компании об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. Мол, на дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG и отказался освободить газопровод «Северный поток – 2» от требований газовой директивы Евросоюза. Теперь возникла не менее острая проблема - по законам ЕС можно загрузить лишь половину магистрали. Согласно вступившим в силу в мае 2019 году требованиям ЕС владелец газопровода должен разделять виды деятельности – производство и поставку газа. И «Северный поток – 2» может загрузить только половину трубы, другая половина должна быть предоставлена через аукцион для остальных поставщиков. Компания не может быть одновременно поставщиком газа и владельцем трубы.

Но затеянная сторонами «газовая игра», все более приобретающая политические черты, слишком сложна, чтобы на этом можно было ставить точку. Спотовая цена газа в Европе вернулась к ажиотажному росту после проседания на 10 долларов за тысячу кубометров на прошлой неделе. И если проседание было вызвано заявлением о том, что до окончания строительства «Северного потока-2» осталось проложить всего 15 километров труб, то нынешний поворот событий грозит новым ростом цен.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах 24 августа уже выросла на 8% - до 546 долларов за тысячу кубометров. Хотя поставки по газопроводу «Ямал-Европа» после устранения неполадок увеличились еще за два предыдущих дня.

Но если этот рост цен спровоцировал сам ЕС, то у «Газпрома» в запасе тоже имеются свои инструменты, которыми компания может сильно повлиять на еврорынок газа. Здесь уровень запасов сырья в подземных хранилищах достиг отметки 64,75%, что на 16,5% ниже среднего за последние пять лет на эту дату показателя. Темп заполнения хранилищ и в августе отстает примерно на 10%. Рост цен может быть обусловлен, конечно, многими факторами. Но ряд зарубежных экспертов полагает, что «Газпром» имеет проблемы с инфраструктурой и с добычей, а другие эксперты считают, что компания умело манипулирует ситуацией в свою пользу. Да и недавний поворот компании к «стратегии увеличения стоимости над объемом» (на фоне ажиотажного спроса «Газпром» повысил прогноз по цене экспорта газа в 2021 году на 30%) стал, по их мнению, испытанием способности компании восстанавливать потоки газа и оказал давление на ЕС с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный запуск «Северного потока-2».

Определенным сигналом для еврорынка стали и аукционы транзита газа через Украину. Многие связывают отсутствие резервирования мощностей через Украину с нежеланием «Газпрома» поставлять газ по этому маршруту, что может повлечь серьезные последствия для мирового рынка газа и СПГ. И рынок сегодня примеривается к объемам российских поставок и их доступности. И словно подыгрывает России. Ведь текущее падение поставок газа и увеличение объемов отвода газа из хранилищ приводит к повышению цен на газ в Европе и приносит пользу Москве. Сколько будет тянуться коммерческая тактика, призванная помочь России в то время, когда спрос на газ во всем мире высок, европейцы пока не знают.

И беспокойство их растет. На носу уже зима, которая обещает новый рост цен на газ. Но этот же фактор, думается, поможет сдвинуть с места и неопределенность с «Северным потоком 2» - власти Европы не дадут своему населению замерзнуть. Да и основание для этого имеется - газопровод может выйти из-под действия газовой директивы ЕС и работать на полную мощность в случае регистрации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, заявка на которую уже подана. А с другой стороны, в случае форс-мажора, каким может стать холодная зима реальность получит большие преимущества перед директивами.