Новые муки «Северного потока 2» наш комментарий
Российский газопровод «Северный поток – 2», который предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, обещает войти в историю как самый труднореализуемый проект. Строительство магистрали планировали завершить в 2019 году, но санкции США замедлили проект. Наконец, после долгих мытарств полное завершение строительства запланировали на следующий месяц. Сварить последние трубы сегодня ничто не мешает, но насчет ввода газопровода в эксплуатацию этого не скажешь.
Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG и отказался освободить газопровод «Северный поток – 2» от требований газовой директивы Евросоюза. Теперь возникла не менее острая проблема - по законам ЕС можно загрузить лишь половину магистрали. Согласно вступившим в силу в мае 2019 году требованиям ЕС владелец газопровода должен разделять виды деятельности – производство и поставку газа. И «Северный поток – 2» может загрузить только половину трубы, другая половина должна быть предоставлена через аукцион для остальных поставщиков. Компания не может быть одновременно поставщиком газа и владельцем трубы.
По большому счету его может постигнуть судьба печально ушедшего в историю другого российского проекта - «Южный поток». Оператор газопровода «Северный поток - 2», конечно, не будет сидеть сложа руки, но вопрос действительно серьезен. На кону вложенные в проект миллиарды долларов, сотни километров труб из высокопрочной стали на дне Балтики, престиж России и ее «Газпрома». Оператор по-прежнему не согласен с такой позицией и вскоре сообщит о дальнейших действиях. А пока он ожидает сертификацию в качестве независимого оператора по законодательству Германии (тонкости европейской юриспруденции), чтобы газопровод можно было загрузить более чем на 50%. Здесь считают, что отклонение заявки компании об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. Мол, на дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения.
Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Еврокомиссия объявила о своем плане внести поправки. Но еврорегулятор категоричен - проект не успели достроить к указанному сроку, поэтому он подпадает под действие нормативов. А входящий в территорию ЕС трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его часть на территории союза должна принадлежать сторонней компании.
Но затеянная сторонами «газовая игра», все более приобретающая политические черты, слишком сложна, чтобы на этом можно было ставить точку. Спотовая цена газа в Европе вернулась к ажиотажному росту после проседания на 10 долларов за тысячу кубометров на прошлой неделе. И если проседание было вызвано заявлением о том, что до окончания строительства «Северного потока-2» осталось проложить всего 15 километров труб, то нынешний поворот событий грозит новым ростом цен.
Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах 24 августа уже выросла на 8% - до 546 долларов за тысячу кубометров. Хотя поставки по газопроводу «Ямал-Европа» после устранения неполадок увеличились еще за два предыдущих дня.
Но если этот рост цен спровоцировал сам ЕС, то у «Газпрома» в запасе тоже имеются свои инструменты, которыми компания может сильно повлиять на еврорынок газа. Здесь уровень запасов сырья в подземных хранилищах достиг отметки 64,75%, что на 16,5% ниже среднего за последние пять лет на эту дату показателя. Темп заполнения хранилищ и в августе отстает примерно на 10%. Рост цен может быть обусловлен, конечно, многими факторами. Но ряд зарубежных экспертов полагает, что «Газпром» имеет проблемы с инфраструктурой и с добычей, а другие эксперты считают, что компания умело манипулирует ситуацией в свою пользу. Да и недавний поворот компании к «стратегии увеличения стоимости над объемом» (на фоне ажиотажного спроса «Газпром» повысил прогноз по цене экспорта газа в 2021 году на 30%) стал, по их мнению, испытанием способности компании восстанавливать потоки газа и оказал давление на ЕС с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный запуск «Северного потока-2».
Определенным сигналом для еврорынка стали и аукционы транзита газа через Украину. Многие связывают отсутствие резервирования мощностей через Украину с нежеланием «Газпрома» поставлять газ по этому маршруту, что может повлечь серьезные последствия для мирового рынка газа и СПГ. И рынок сегодня примеривается к объемам российских поставок и их доступности. И словно подыгрывает России. Ведь текущее падение поставок газа и увеличение объемов отвода газа из хранилищ приводит к повышению цен на газ в Европе и приносит пользу Москве. Сколько будет тянуться коммерческая тактика, призванная помочь России в то время, когда спрос на газ во всем мире высок, европейцы пока не знают.
И беспокойство их растет. На носу уже зима, которая обещает новый рост цен на газ. Но этот же фактор, думается, поможет сдвинуть с места и неопределенность с «Северным потоком 2» - власти Европы не дадут своему населению замерзнуть. Да и основание для этого имеется - газопровод может выйти из-под действия газовой директивы ЕС и работать на полную мощность в случае регистрации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, заявка на которую уже подана. А с другой стороны, в случае форс-мажора, каким может стать холодная зима реальность получит большие преимущества перед директивами.