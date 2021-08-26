Рейтинг Путина пошел вверх
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после его выступления 24 августа на съезде партии "Единая России" составил 59%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ (Всероссийского Центра Исследований Общественного Мнения), передает "Интерфакс".
Согласно данным опроса, за период 16-22 августа текущего года рейтинг одобрения деятельности главы государства находился на уровне 56,6%.
Что касается рейтинга доверия Путину, то после его выступления на партийном съезде он составил 63%, тогда как за период 16-22 августа этот показатель составлял 62,2%, отмечают социологи.