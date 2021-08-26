Один из лучших футболистов всех времен и народов, португальский нападающий Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный инстаграм клуба.

Напомним, что с 2010 по 2019, заработав, по оценкам журнала Forbes, 800 млн долларов, Роналду занял второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, уступив лишь Флойду Мейвезеру. В июне 2021 года стал первым в истории человеком, набравшим 300 миллионов подписчиков в Instagram.

