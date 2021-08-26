В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции задержали человека, который устраивал поджоги в селе Кечдимез Агсуинского района.

Напомним, что накануне haqqin.az писал о том, что в селе Кечдимез появились неизвестные люди в масках, которые поджигают посевы и постройки сельчан. Несколько дней назад они напали на жителя села Кямрана Азимзаде и устроили побой. Они также пытались вколоть ему инъекцию с неизвестным веществом.

Сотрудники полиции установили, что поджоги совершал житель села Умидвар Азимзаде, который ранее объявил себя потерпевшим. Задержанный уже во всем сознался.

Свой поступок Азимзаде объяснил холодным отношением к нему со стороны родственников. Мужчина решил отомстить и хотел, чтобы его родственники постоянно жили в состоянии страха.

Племянник задержанного Кямран Азимзаде также сымитировал нападение на него. Он разрезал свою одежду ножом и заявил о нападении со стороны неизвестных только для того, чтобы уклониться от несения дежурства, которое организовали жители села с целью поимки злоумышленника.

В настоящее время продолжается расследование.