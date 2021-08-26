Байден в присутствии лидера Израиля помахал Ирану пальцем

США могут принять и другие меры, если в том, что касается возвращения Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе, не сработает дипломатический подход. Об этом заявил президент США Джо Байден на переговорах в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает Рейтер.

В свою очередь Беннет согласился с тем, что имеются и другие варианты, если дипломатия в отношении Тегерана не сработает. Премьер подчеркнул необходимость прекратить использование Ираном центрифуг, позволяющих обогащать уран.