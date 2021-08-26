Крупный заказ из Азербайджана спас аукцион в Австрии

Последний аукцион племенного рогатого скота в австрийской общине Рид-им-Иннкрайс едва не провалился. Как сообщил немецким СМИ доктор Йозеф Мизенбергер, цены на предложенных самок племенных телят оказались значительно ниже ожиданий продавцов.

В последний момент аукцион спас крупный заказ от компании «Шальк», которая закупила большинство животных для дальнейшего экспорта в Азербайджан.

Согласно информации, средняя цена продажи коров на аукционе составила 2000 евро. Максимальная цена, предложенная за одну корову, превысила 3 тысячи евро.

При этом, 118 племенных телят были проданы оптом, и их цена составила 445 евро.

Примечательно, что ранее haqqin.az в своей статье «Спрос на мясо в Азербайджане повышается, но цены не растут» писал, что среди азербайджанских фермеров наблюдается тенденция отказа от разведения крупного рогатого скота. Азербайджанские фермеры распродают своих коров и закупают больше овец.