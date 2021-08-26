Перуанцы приехали в Шушу

Как сообщает Тренд, известный перуанский журналист вместе со своими коллегами из Перу и других латиноамериканских стран находится в рабочей командировке в Карабах е.

«Разрушение армянами населенных пунктов, уничтожение историко-культурных памятников как в Шуше, так и на других ныне освобожденных территориях Азербайджана создали трудности для восстановления здесь жизни. Еще одна проблема – массовое минирование армянами территорий», - сказал Санчес.

Обращаясь к армянской стороне, он призвал отказаться от политики ненависти, передать Азербайджану карты минных полей и жить в мире со своим соседом.