Турция нанесла удар по северу Ирака
Военно-Воздушные Силы Турции нанесли очередной удар по объектам террористов РКК в районе Гара на севере Ирака, ликвидированы 3 боевика преступной организации.
Об этом заявило Министерство обороны Турции. Операция проведена при поддержке Национальной разведывательной организации Турции (MIT).
Общее число террористов, нейтрализованных за последние сутки на иракской территории, достигло семи.
Ранее Минобороны Турции сообщило о нейтрализации четырех террористов в зоне операции Pençe Şimşek на севере Ирака.