Все мы можем остаться без интернета

Мощные солнечные вспышки способны спровоцировать отключения интернета по всему миру. Такое предсказание сделала в своем докладе на конференции SIGCOMM 2021 исследовательница из США Сангита Абду Джиоти. Об этом пишет Лента.ру.

Солнечные вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами — самые мощные транзиентные явления в Солнечной системе. Хотя мощные солнечные вспышки наблюдаются достаточно редко, однако после трех десятилетий низкой солнечной активности вероятность, что такое событие произойдет, есть.