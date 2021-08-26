Все мы можем остаться без интернета
Мощные солнечные вспышки способны спровоцировать отключения интернета по всему миру. Такое предсказание сделала в своем докладе на конференции SIGCOMM 2021 исследовательница из США Сангита Абду Джиоти. Об этом пишет Лента.ру.
Солнечные вспышки, сопровождающиеся корональными выбросами — самые мощные транзиентные явления в Солнечной системе. Хотя мощные солнечные вспышки наблюдаются достаточно редко, однако после трех десятилетий низкой солнечной активности вероятность, что такое событие произойдет, есть.
Поэтому доцент Калифорнийского университета в Ирвайне Сангита Абду Джиоти решила оценить их угрозу. По оценкам исследовательницы, наибольшую угрозу солнечные вспышки представляют для подводных интернет-магистралей, соединяющих целые страны. Несмотря на то, что само оптоволокно не подвержено влиянию геомагнитно-индуцированных токов вспышек, для них уязвима электроника расположенных каждые 50-100 километров повторителей. При этом для разных кабелей риск будет различаться. Так, Юго-Восточная Азия пострадает меньше: интернет-магистрали там короче, и больший урон солнечная вспышка нанесет в высоких широтах. Наибольшему же риску подвержены длинные кабели, соединяющие США и Европу. Для местной и региональной интернет-инфраструктуры угроза же минимальна, так как кабели там заземлены достаточно часто.