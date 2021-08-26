Евросоюз хочет расширить сотрудничество с Ираном

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с Хосейном Амир-Абдоллахияном поздравил его с назначением министром иностранных дел Ирана и заявил о готовности Европейского Союза к расширению сотрудничества с страной, передает ИРНА.

Жозеп Боррель отметил, что присутствие делегации ЕС на инаугурации президента Ирана Раиси свидетельствует о решимости Брюсселя активно сотрудничать с Тегераном.

Верховный представитель выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров в Вене.