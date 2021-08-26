Пашинян признал 21 км дороги Горис - Капан территорией Азербайджана

«Азербайджан потребовал от правительства Армении официально признать 21-километровую дорогу Горис - Капан азербайджанской территорией, включая два села», - заявил известный армянский политолог Степан Даниелян. Об этом сообщает армянское агентство Новости Армении-news.am.

Отметим, что до начала карабахского конфликта данная территория, включая два села Губадлинского района - Эйвазлы и Чайземи, входила в административные границы Азербайджана. После окончания войны азербайджанские войска вышли к своим государственным границам.

«Требование было выполнено, премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана, а также признал два села территорией Азербайджана, указав их азербайджанские названия», - говорится в заявлении С.Даниеляна.

Напомним, что накануне Азербайджан закрыл дорогу в Иран из Армении по межгосударственной автомагистрали Горис - Воротан. Несколько часов назад Служба национальной безопасности Армении заявила о разблокировании дороги.