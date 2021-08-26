Эрдоган осудил державы, которые бросили Афганистан

«Державы, претендующие на право самых сильных государств мира, вывели свои контингенты из Афганистана, далеко не так как об этом заявлялось» - заявил президент Турции Р.Т.Эрдоган на пресс-конференции в Сараево, комментируя вывод войск США из Афганистана.

Как сообщает Анадолу, Эрдоган особо подчеркнул, что попытки оставить страну лицом к лицу с террористическими организациями сопряжены с тяжелыми последствиями.

Президент напомнил, что ответственность за теракт в афганской столице взяло на себя ответвление террористической организации «Исламское Государство».

Он подчеркнул, что Турция на деле ведет наиболее эффективную и решительную борьбу с этой террористической организацией.

«Мы эвакуировали всех гражданских лиц из числа турецких граждан. В настоящее время в Афганистане остается лишь небольшое число технического персонала. Все остальные возвращены», - констатировал президент.