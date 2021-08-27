Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи объявил список игроков, которые приглашены на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Люксембурга (1 сентября, в гостях), Ирландии (4 сентября, в гостях) и Португалии (7 сентября, дома).

В списке 25 футболистов:

вратари – Айдын Байрамов («Сумгаит»), Мехти Дженнетов («Зиря»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»);

защитники – Максим Медведев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов, Турал Байрамов (все – «Карабах»), Азер Салахлы («Кешля»), Тамкин Халилзаде, Сертан Ташкын (оба - «Зиря»), Ходжат Хагверди, Эльвин Бадалов (оба – «Сумгаит»), Антон Кривоцук («Висла», Польша);

полузащитники – Исмаил Ибрагимли, Гара Гараев, Филип Озобич (все - «Карабах»), Анатолий Нуриев («Колос», Украина), Вугар Мустафаев, Рагим Садыхов (оба - «Сумгаит»), Эмин Махмудов («Нефтчи»);

нападающие – Махир Эмрели («Легия», Польша), Намик Алескеров («Бурсаспор», Турция), Али Гурбани («Сумгаит»), Рамиль Шейдаев («Карабах»), Рустам Ахмедзаде («Минай», Украина).

Впервые в сборную вызван получивший разрешение от ФИФА играть за Азербайджан хорватский полузащитник Филип Озобич. В списке сразу девять футболистов «Карабаха» и только один игрок действующего чемпиона «Нефтчи».