Haqqin.az ранее сообщал о заинтересованности движения «Талибан», а также просьбе продлить пребывание дипломатической миссии США в Кабуле. Но как стало ясно со слов Псаки, Вашингтон слезам талибов не верит.

«США по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились», - отчеканила Джен Псаки.

"Продолжение координации не означает дипломатического присутствия", - указала Псаки, комментируя сообщения в кулуарах о том, что Вашингтон обсуждает с талибами сохранение посольства в Афганистане.