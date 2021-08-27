Разведка США считает, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие, передает Рейтер.

Доклак ЦРУ обнародован в Вашингтоне.

"Мы считаем, что вирус не был разработал в качестве биологического оружия", - говорится в документе.

В тексте подчеркивается также, что разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и "их мнения до сих пор расходятся". "Все ведомства считают, что две гипотезы являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории".

Разведсообщество США пришло к выводу о том, что власти КНР не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания.

"По оценке разведсообщества, официальные лица Китая не имели заранее знаний о вирусе до того, как началась первоначальная вспышка COVID-19", - говорится в тексте.