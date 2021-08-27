Ни одного турецкого солдата не осталось в Афганистане

Турция полностью завершила эвакуацию военного контингента из Афганистана, заявляет Министерство национальной обороны Турции.

В своем заявлении, опубликованном на странице в Твиттер, министерство поблагодарило турецких солдат, которые выполнили свой долг в Афганистане в рамках миссии НАТО.

"Завершилась эвакуация героических военнослужащих Вооруженных сил Турции, успешно завершивших свои обязанности в Афганистане за 20 лет. Мы приветствуем наших солдат, вернувшихся на родину", - говорится в сообщении министерства.