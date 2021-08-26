Талибы вошли в Кабульский аэропорт
Активисты движения "Талибан" вошли на территорию Кабульского аэропорта и взяли под контроль "некоторые его части". Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на движение.
Активисты движения "Талибан" вошли на территорию Кабульского аэропорта и взяли под контроль "некоторые его части". Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на движение.
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