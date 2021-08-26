Коллективный Запад обсуждает вопрос признания «Талибана» законной властью Афганистана

Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения "Талибан" в качестве законного правительства Афганистана, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Это один из вопросов, которые мы активно обсуждаем с нашими партнерами из Европы и за ее пределами", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Высокопоставленный дипломат заявил, что вопрос признания талибов и будущих контактов с ними не решается правительствами отдельных западных стран в одиночку.