Путин и Пашинян обсудили Карабах в рамках Московского соглашения

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы российско-армянских отношений. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.