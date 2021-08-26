Гражданка Азербайджана невольно сдала турецкой полиции сеть наркоторговцев

Турецкая полиция провела спецоперацию в провинции Самсун, в ходе которой задержала группу наркоторговцев, среди которых были и граждане Азербайджана.

По информации турецких СМИ, в руки правоохранителей попала оперативная информация о том, что из Стамбула в Самсун планируется доставить крупную партию наркотиков.

На след обширной сети наркоторговцев турецких полицейских вывела гражданка Азербайджана, за которой установили наружное наблюдение.

Было принято решение взять наркоторговцев в районе Османбейли города Самсуна. В ходе обыска задержанного автомобиля было обнаружено почти полкило амфетамина (крайне популярен в Азербайджане под названием «паты» - ред.). Вместе с другими наркоторговцами была задержана гражданка Азербайджана А.Г.

Аналогичная операция параллельно проводилась и в Анкаре. Там полицейским удалось задержать 32 наркоторговца.