«Азеригаз» выслушал жалобы жителей Хачмаза, Сиязани и Хызы
Очередной онлайн-прием граждан руководством Производственного объединения «Азеригаз» состоялся накануне.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, во время встречи заместитель гендиректора по эксплуатации Джахид Гусейнов выслушал обращения граждан Сиязанского, заместитель гендиректора по продажам Рашад Джавадов – Хызинского, заместитель гендиректора по охране труда Джейхун Шихалиев – Хачмазского районов.
На приеме жители указанных районов озвучили обращения по поводу перемещения газопроводных линий, проведения индивидуальных газопроводных линий и др. Заместители гендиректора дали соответствующие поручения для оперативного рассмотрения обращений граждан с целью их решения.