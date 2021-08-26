75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов... У талибов военная техника США на $85 млрд

«Администрация Байдена отдала в руки талибам американского военного снаряжения на $85 млрд. Позор», — приводят «Ведомости» слова Бэнкса, опубликованные в его Twitter.

Боевики «Талибана» захватили в Афганистане вооружений американского производства на $85 млрд и получили доступ к биометрии афганцев, в течение 20 лет сотрудничавших с антиталибской коалицией. Об этом заявил член палаты представителей США, ветеран ВМС страны Джим Бэнкс.

Конгрессмен уточнил, что в эту сумму входят как минимум 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов и около 600 000 единиц стрелкового оружия.

«Сегодня у талибов вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира», — сетует конгрессмен, подчеркнув, что у администрации Байдена нет плана того, как вернуть это оружие назад, более того, команда нынешнего президента и не собирается отчитываться о судьбе этой военной техники.

«У администрации нет плана возвращения этого оружия. Она не собирается требовать отчета за эту технику и оружие, — продолжил конгрессмен. — Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена».

Бэнкс также обвинил администрацию Байдена в том, что она позволила талибам получить доступ к биометрическим данным афганских граждан, сотрудничавших с армией США, их госструктурами и другими иностранными государствами, входившими в антитеррористическую коалицию.

Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечает, что, по неопубликованным данным ЦРУ, талибы также овладели более 2000 бронемашин, включая Humvees, 40 вертолетами, включая UH-60 Black Hawks, а также разведывательными беспилотниками ScanEagle, которые можно использовать для целеуказания артиллерии.