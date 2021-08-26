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В начале этой недели в Киеве состоялся учредительный форум инициативы «Крымская платформа», в котором приняли участие представители 46 стран и международных организаций. В принятой участниками мероприятия декларации осуждается присоединение Крыма к России и содержится призыв к восстановлению контроля Украины над этой территорией. Азербайджан, как известно, не присоединился к этой инициативе, из-за чего представители радикальной оппозиции начали в социальных сетях обвинять власти страны в чрезмерной пророссийской политике. Одна группа т.н. политических экспертов пошла еще дальше, назвав неприсоединение Азербайджана к «Крымской платформе» шагом, направленным против Турции.

Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев в интервью местным журналистам обвинил таких экспертов в политической близорукости и назвал подобные заявления откровенной провокацией. «Идет открытое противостояние региональных держав, но этих людей совсем не волнует судьба страны. Они считают, что чем тяжелее ситуация, тем им выгоднее. Обратите внимание, Россия разместила своих солдат в Карабахе в качестве миротворцев. Россия является основным посредником между нами и Арменией. И в то же время МИД России официально заявляет, что Москва будет считать своими врагами страны, присоединившиеся к «Крымской платформе». Мы знаем, что наше участие в этой инициативе не восстановит территориальную целостность Украины, но при этом на данном чувствительном этапе может создать серьезные проблемы в отношениях с Россией. Позицию Азербайджана понимают даже в самой Украине. Но несмотря на это, у нас находятся лица, которые утверждают, что мы должны были присоединиться к этой инициативе по той причине, что посол Украины отправился в Шушу, Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а еще в этом мероприятии участвовала Турция. Такое ощущение, что это не опытные политики и профессиональные журналисты, а колхозники», - сказал Гудрат Гасангулиев. Депутат не согласен с мнением о том, что после войны в Карабахе Азербайджан превратился в форпост России.