Гудрат Гасангулиев: Политика - это не крымский Бахчисарай, а Карабах депутат о колхозе в сети
В начале этой недели в Киеве состоялся учредительный форум инициативы «Крымская платформа», в котором приняли участие представители 46 стран и международных организаций. В принятой участниками мероприятия декларации осуждается присоединение Крыма к России и содержится призыв к восстановлению контроля Украины над этой территорией.
Азербайджан, как известно, не присоединился к этой инициативе, из-за чего представители радикальной оппозиции начали в социальных сетях обвинять власти страны в чрезмерной пророссийской политике. Одна группа т.н. политических экспертов пошла еще дальше, назвав неприсоединение Азербайджана к «Крымской платформе» шагом, направленным против Турции.
Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев в интервью местным журналистам обвинил таких экспертов в политической близорукости и назвал подобные заявления откровенной провокацией.
«Идет открытое противостояние региональных держав, но этих людей совсем не волнует судьба страны. Они считают, что чем тяжелее ситуация, тем им выгоднее. Обратите внимание, Россия разместила своих солдат в Карабахе в качестве миротворцев. Россия является основным посредником между нами и Арменией. И в то же время МИД России официально заявляет, что Москва будет считать своими врагами страны, присоединившиеся к «Крымской платформе». Мы знаем, что наше участие в этой инициативе не восстановит территориальную целостность Украины, но при этом на данном чувствительном этапе может создать серьезные проблемы в отношениях с Россией. Позицию Азербайджана понимают даже в самой Украине. Но несмотря на это, у нас находятся лица, которые утверждают, что мы должны были присоединиться к этой инициативе по той причине, что посол Украины отправился в Шушу, Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а еще в этом мероприятии участвовала Турция. Такое ощущение, что это не опытные политики и профессиональные журналисты, а колхозники», - сказал Гудрат Гасангулиев.
Депутат не согласен с мнением о том, что после войны в Карабахе Азербайджан превратился в форпост России.
«Просто наш президент сохраняет чувство реальности и, в отличие от критиков, понимает свою ответственность перед государством и обществом. Азербайджан признает территориальную целостность Украины, и эта позиция осталась неизменной. Эти пленники сентиментальных чувств не осознают одного. А что произойдёт, если Россия займет антиазербайджанскую позицию? Кому тогда жаловаться? Неужели США, которые выступали гарантами безопасности Украины, уговорили ее сдать ядерное оружие, а теперь спокойно наблюдают за оккупацией ее территорий? Разве не в интересах США и Франции было то, чтобы Армения всегда сохраняла контроль над нашими оккупированными территориями? Или же мы должны привлечь только окрепшую братскую Турцию на войну с ядерной державой?» - обратился Гасангулиев к псевдоэкспертам.
Депутат также обратился к людям, выступающим с утверждением о том, что подписание соглашения от 10 ноября без участия Анкары является «предательством Турции».
«Эти недалекие люди не понимают, что Турция никогда бы не подписала с предавшей ее страной Шушинскую декларацию, президент Турции никогда бы вместе с президентом Азербайджана совместно не принимал военный парад в Баку. В этом случае такой харизматичный лидер, как Эрдоган, никогда бы не называл азербайджанского президента своим братом. Все решения, связанные с Карабахом, приняты совместно с Турцией», - сказал Гасангулиев, призвав граждан в вопросе Карабаха полагаться на президента страны и делать выводы из допущенных исторических ошибок.