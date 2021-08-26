Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, выступивший на заседании суда гособвинитель потребовал осудить наркоторговца на 11,5 лет тюрьмы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Кянана Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте крупной партии наркотиков.

Стоит отметить, что при задержании у Кянана Гусейнова было обнаружено 12 кг героина, 2 килограмма метамфетамина («паты») и 868 граммов опиума.

Адвокат подсудимого обратился к судье с просьбой учесть тот факт, что его подзащитный сознался в преступлении: «Эти наркотики контрабандным путем ввез гражданин Ирана. В действиях Кянана нет признаков контрабанды - он перевозил наркотики из одной части Баку в другую».

Однако вернувшийся с совещания судья огласил приговор, согласно которому Кянан Гусейнов проведет в тюрьме 12 лет. Это один из редких случаев, когда судья назначает более строгое наказание, чем требует гособвинитель.